Мосгорсуд отменил приговор врачу Мисюриной

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, обвиненной в смерти пациента.

«Приговор отменить, дело направить прокурору для устранения недостатков», – цитирует РИА «Новости» одного из судей коллегии.

Мосгорсуд также вынес частные определения в отношении судьи Черемушкинского суда и гособвинителя, участвовавшего в рассмотрении дела.

В январе Генпрокуратура потребовала отменить приговор врачу Мисюриной, заявив, что однозначный вывод о виновности врача сделать нельзя.

Ранее суд признал Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пациента. Судом медику было назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Решение вызвало большой резонанс в обществе, озабоченность приговором выразили власти Москвы.