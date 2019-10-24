Эксперт: Зарплаты врачей первичного звена нередко вдвое ниже средних по региону

Низкий уровень доходов у работников первичного звена здравоохранения становится источником многих других проблем. Об этом заявил член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов в ходе заседания клуба «Экспертный взгляд».

Директор Фонда «Здоровье», член президиума Общества врачей России Эдуард Гаврилов считает низкий уровень заработков медиков и вызванную этим нехватку кадров проблемой номер один в российском здравоохранении. «Из-за нее возникает масса других проблем. Самый большой дефицит – в первичном звене, потому что в следующем, стационарном звене людей, судя по всему, уже устраивает уровень заработной платы. Да и нагрузка, видимо, адекватная», – сказал Гаврилов, выступая в четверг на заседании клуба «Экспертный взгляд» в редакции газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, работников первичного звена особенно возмущает то, что власти регионов, докладывая об уровне зарплат врачей в Москву, приводят «средние по больнице» данные. «Люди с мест присылают нам совсем другие цифры. Эти цифры в два, а то и более раз меньше, чем уровень средней заработной платы», – возмутился Гаврилов.

Эксперт напомнил об указании президента Владимира Путина гарантировать должный уровень зарплаты всем медицинским работникам. По словам Гаврилова, уровень нынешних доходов настолько низок, что никак не мотивируют молодежь идти работать в первичное звено. «Молодой человек фактически получает лишь голый оклад, у него нет стимулирующих выплат за выслугу лет», – говорит эксперт.

Гаврилов посетовал, что в районных больницах в итоге возник «сильный кадровый дефицит». «Нет половины специалистов, которые должны быть. Чтобы получить консультацию специалиста, жителю района нужно совершать экспедицию в областной центр. Где-то это десятки километров, а в некоторых регионах, чтобы проконсультироваться у эндокринолога, человеку необходимо проделать такой же путь, как от Москвы до Рязани», – посетовал Гаврилов.

В ходе дискуссии, которая проходила в редакции газеты ВЗГЛЯД, обсуждались основные проблемы здравоохранения. В частности, дефицит медицинских кадров и их квалификации, нехватка лекарственного обеспечения пациентов, давление на врачей со стороны как пациентов, так и надзорных органов.

Напомним, в конце октября намечено проведение расширенного заседания президиума Госсовета c участием президента «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

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