Эксперт назвал причины некачественной подготовки студентов-медиков в России

Одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей. В результате прием в поликлинике ведут недоученные вчерашние студенты, которые сами «страшно боятся» пациентов. Об этом заявил на заседании клуба «Экспертный взгляд» врач-невролог Ян Власов.

«Проблемы сегодня в России и с подготовкой медицинских кадров, и с финансированием, и обеспечением лекарствами, и собственно с оказанием самой медицинской помощи», – заявил на заседании клуба, проходившем в редакции газеты ВЗГЛЯД, руководитель Совета общественных организаций по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, врач-невролог Ян Власов.

Он напомнил, что в медицине все взаимосвязано, жизненно важным можно считать любой из фрагментов системы здравоохранения. «Поэтому нас интересуют все аспекты. Не только финансирование и качество медицинских услуг. Интересуют нас и «правила игры». А они постоянно меняются. С 2012 года ежегодно принимается почти 300 нормативно-правовых актов в области здравоохранения. Когда-нибудь будет насыщение этими правовыми документами?» – риторически спросил Власов.

При этом проблемы начинаются уже на уровне образовательных программ, констатировал он. Например, одна четвертая часть времени обучения студентов-медиков занята общими предметами.

«У меня студенты на 6-м курсе физкультуру сдают. Эти часы взяты из клинических часов. Раньше считалось, если врач пациента не пощупал, не понюхал, не погладил, он его не увидел. А сейчас? Интернатуру убрали. Получил диплом – и тебя тут же посадили на первичный прием, шансов сделать этот прием качественным просто нет. Мы ему их не дали, мы его не доучили, не доквалифицировали, не обеспечили ему наставника, не гарантировали ему социальный пакет. А дали мы дали ему исключительно негативный отклик – как от медицинского сообщества, так и от пациентов», – возмущается Ян Власов.

«Пациент именно так видит эту систему: он приходит в поликлинику, а перед ним сидит недоученный вчерашний студент, который страшно, до трясучки боится этого же самого пациента», – подчеркнул Власов.

В ходе дискуссии, которая проходила в редакции газеты ВЗГЛЯД, обсуждались основные проблемы здравоохранения. В частности, дефицит медицинских кадров и их квалификации, нехватка лекарственного обеспечения пациентов, давление на врачей со стороны как пациентов, так и надзорных органов. Напомним, в конце октября намечено проведение расширенного заседания президиума Госсовета c участием президента «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».