Россияне рассказали об отношении к Хэллоуину

Более 90% россиян знают о празднике Хэллоуин, но отмечать его будут только 3%, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, о празднике Хэллоуин слышали 93% – больше, чем в 2017 году.

«Несмотря на это, число наших сограждан, планирующих отмечать данный праздник за последние два года не изменилось и составляет лишь 3%. Чаще других заявляют о таких намерениях молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (13%)», – передает ТАСС данные опроса.

По данным опроса, в обществе растет уверенность, что праздник чужд российской культуре и традициям. В 2019 году 67% опрошенных назвали это причиной не отмечать Хэллоуин. Еще 34% отказались праздновать Хэллоуин, так как считают его неважным.

Также россияне объясняли свой отказ праздновать Хэллоуин тем, что не видят в нем ничего хорошего (16%), или тем, что считают его языческим (7%). 2% респондентов заявили, что будут заняты другими делами.

На вопрос, почему другие будут отмечать Хэллоуин, 21% опрошенных затруднились ответить, 15% заявили, что россиянам не хватает других праздников, а 12% назвали это попыткой подражания западной культуре. Среди причин назывались также повод выпить, глупость, поиск нового, скука, влияние рекламы и массовой культуры.

При этом 68% респондентов заявили, что им безразлично, празднует ли человек Хэллоуин, негативно относятся к отмечающим 18%, еще 13% одобряют празднование.

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Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 27 октября 2019 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Объем выборки – 1,6 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В октябре 2018 года в ходе опроса ВЦИОМ россияне назвали праздники, которые большинство вообще не отмечают: День святого Патрика (96%), Китайский Новый год (95%), Хэллоуин (95%) и Курбан-байрам (89%).