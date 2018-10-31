Названы самые популярные праздники у россиян

В ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне назвали восемь праздников, которые они отмечают; самые популярные – Новый год (96%) и День Победы (95%).

Участники опроса должны были ответить на вопрос, какие праздники они отмечают, а какие – нет, передает РИА «Новости».

Большинство россиян назвали восемь праздников: Новый год (96%), День Победы (95%), 8 Марта (88%), 23 Февраля (84%), Пасха (82%), Рождество Христово (77%), 1 Мая (63%), День России (54%).

В меньшей степени в России отмечают День народного единства (42%), День святого Валентина (27%), День космонавтики (26%).

В числе праздников, которые большинство вообще не отмечают, оказались в основном иностранные: День святого Патрика (96%), Китайский Новый год (95%), Хэллоуин (95%) и Курбан-байрам (89%).

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что «российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, принимаемых в национальном масштабе: топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты».

Он отметил, что в рейтинге присутствуют и «локальные тенденции, среди которых можно отметить запрос со стороны молодежи на адаптированный под нее неперегруженный эвент развлекательного характера, который в относительно большей степени проявляется через празднование Хэллоуина или Дня святого Патрика».

Молодые люди от 18 до 24 лет активнее других отмечают Праздник весны и труда (72% против 63% среди празднующих в возрасте от 35 до 44 лет), День России (66% против 53%), День святого Валентина (54% против 26%), Хэллоуин (13% против 4%), День святого Патрика (8% против 3%).

При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга меньше празднуют, чем жители сел и городов с небольшим населением.

Например, 8 Марта чаще отмечают в городах с населением 500-950 тыс. человек, чем в столицах (91% против 85%), как и День народного единства (48% против 29%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 28 октября 2018 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее стал известен график выходных и праздничных дней на 2019 год. Также были утверждены сроки новогодних каникул и майских праздников.