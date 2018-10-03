Правительство утвердило сроки новогодних каникул

Правительство приняло постановление о переносе выходных дней в 2019 году.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

«В 2019 году выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно», – говорится в справке.

Согласно постановлению, праздновать День защитника Отечества и Международный женский день россияне будут отмечаться по два дня – с 23 по 24 февраля и с 8 по 10 марта. На Праздник весны и труда придется пять выходных – с 1 по 5 мая, на День Победы – четыре – с 9 по 12 мая.

День России будет отмечаться один день, 12 июня. День народного единства – три дня, со 2 по 4 ноября.