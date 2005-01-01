Стал известен график выходных и праздничных дней на 2019 год

Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году.

В 2019 году несколько праздничных дней совпали с выходными, сообщается на сайте Минтруда России.

Комиссия одобрила перенос совпавших с праздниками выходных дней 5 и 6 января на 2 (четверг) и 3 мая (пятница). День отдыха 23 февраля предложили перенести на 10 мая (пятница).

Таким образом отдыхать россияне будут в следующие даты: с 30 декабря по 8 января, 23 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая, 12 июня и со 2 по 4 ноября.