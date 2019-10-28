Ученые определили место появления предков современного человека

Ученые из института медицинских исследований Гарвана в Сиднее (Австралия) провели генетический анализ и выяснили, что люди современной анатомии появились на юге Африки. Спустя примерно 70 тыс. лет они начали расселяться по всему континенту, говорится в материалах исследования, опубликованного в журнале Nature.

Ученые во главе с Ванессой Хейс решили выяснить, где именно в Африке около 200 тыс. лет назад появился подвид Homo sapiens sapien, к которому относят всех современных людей.

Исследователи проанализировали митохондриальные геномы (короткие молекулы ДНК в клеточных органеллах – митохондриях) людей, проживающих в Южной Африке, и составили каталог гаплогруппы L0 – самой ранней известной популяции современного человека. Установлено, что 79% жителей Намибии, 83% жителей ЮАР и 100% жителей Ботсваны являются носителями этой гаплогруппы, сообщает РИА «Новости».

В ходе исследования ученые выявили 198 новых редких митогеномов и добавили их к общей базе данных линии L0. На основе проведенного филогенетического анализа ученые построили эволюционное дерево самых ранних ветвей современных людей.

«Митохондриальная ДНК действует как капсула времени наших прародителей, медленно накапливая изменения в течение нескольких поколений. Сравнение полного кода ДНК или митогенома разных людей дает информацию о том, насколько тесно они связаны», – говорит Ванесса Хейс.

Так исследователи выяснили, что первая материнская линия Homo Sapiens Sapiens появилась к югу от бассейна реки Замбези около 200 тыс. лет назад. Возможно, родиной современного человека является территория современных Ботсваны, Намибии и Зимбабве.

В числе ученых над проектом работали геологи и климатологи, которые предположили, что в ту эпоху климат региона был идеальным для проживания человека и ведения сельского хозяйства.

На месте современной пустыни Калахари находилась крупнейшая в Африке система озер Макгадикгади, окруженная водно-болотной местностью. Сейчас последним реликтом этой большой водной системы является дельта реки Окаванго.

Однако спустя примерно 70 тыс. лет предки современных людей начали расселяться по континенту. Причиной миграции, по мнению ученых, стали климатические и тектонические изменения, спровоцировавшие высыхание озер.

«Мы наблюдаем значительное генетическое расхождение в самых ранних материнских подтипах современного человека, что указывает на то, что было две волны миграции из очага зарождения – 130 и 110 тысяч лет назад», Первые мигранты отправились на северо-восток, а вторые – на юго-запад. Какая-то часть население осталось на родине до сегодняшнего дня», – пояснила Хейс.

Ранее ученые предположили, что древние предки человека и сами Homo sapiens появились не в одной конкретной точке Африки, а возникли в ходе «континентальной» эволюции.