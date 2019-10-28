Эксперт: Материнский капитал – это возможность улучшить базовые бытовые условия

Живущие в частных домах многодетные семьи благодаря «материнскому капиталу» смогут провести к себе газ, подключить дома к водопроводу и таким образом существенно улучшить свои жилищные условия. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД глава ОП Хабаровского края Андрей Белоглазов, комментируя поручения президента, данные по итогам встречи с представителями Дальнего Востока.

«Напомню: встреча президента с общественностью Дальнего Востока, которая состоялась в рамках Восточного экономического форума, произошла впервые. Ее участники поднимали самые важные и актуальные вопросы. Я тоже старался ставить, в первую очередь, остросоциальные вопросы, которые стоят в повестке нашей работы», – рассказал председатель Общественной палаты Хабаровского края, член Центрального штаба ОНФ Андрей Белоглазов.

Как пояснил собеседник, до сих пор средства материнского семейного капитала разрешено тратить, среди прочего, на улучшение жилищных условий, на погашение ипотеки. Но при этом значительное число семей, особенно многодетных, живет в сельской местности, в индивидуальных домах. Такой категории очень важно помочь с обеспечением базовой инженерной инфраструктурой, например, газом, водопроводом, канализацией.

«Я выдвинул на встрече предложение по этому поводу.

На Дальнем Востоке есть семьи, которые до сих пор воду возят в канистрах, чуть ли не в ведрах таскают, и канализации у них дома нет. Необходимо улучшение бытовых условий.

Своими силами люди не могут это оплатить. И материнский капитал для них – это хорошая возможность улучшить бытовые условия», – отметил Белоглазов.

«Президент, выслушав мое предложение, сказал, что, да, нужно с этим разобраться. Теперь это вошло в список поручений, исполнение которых поможет, в том числе, улучшить жилищные условия семей на Дальнем Востоке. Это очень важная история», – сказал собеседник. Он добавил: при этом Путин потребовал при этом обеспечивать жесткий контроль, чтобы деньги не ушли в песок, не допускать появления недобросовестных подрядчиков, как в ситуациях с обманутыми дольщиками.

Кроме того, Путин дал еще одно поручение по итогам сентябрьской встречи, отметил Белоглазов, – по поводу проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов Дальнего Востока. Собеседник напомнил: инвалиды, в том числе дети-инвалиды, – это федеральные льготники. По его словам, уже сейчас их проезд для лечения в центр страны оплачивается – за счет средств фонда социального страхования, однако только по железной дороге.

Самолет (экономклассом) оплачивается таким детям только в случае, если отсутствует железнодорожное сообщение или при меньшей стоимости авиаперелетов по сравнению с проездом ЖД-транспортом. Такое ограничение создает дополнительные барьеры для инвалидов и их родственников, посетовал Белоглазов.

«Из Хабаровска до Москвы к месту лечения поездом нужно добираться 6 суток, а из Владивостока – еще плюс 12 часов. Поэтому я предложил обеспечить детям-инвалидам проезд с Дальнего Востока в места лечения и обратно воздушным транспортом, – подчеркнул общественник. – Президент откликнулся. Он сказал, что государство всегда старается помочь детям, и эта ситуация не станет исключением».

Теперь, правительству поручено определить источники финансирования и ответственные структуры, спообщил председатель Общественной палаты края.

«Мы со своей стороны будем за этим наблюдать. Думаю, когда все получится, то мы услышим слова благодарности и от многодетных семей – получателей материнского капитала, и от родственников тех людей, у кого есть дети-инвалиды. Надеюсь, удастся сделать их жизнь чуть лучше», – резюмировал Андрей Белоглазов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник утвердил перечень поручений по итогам своей встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября.

В частности, российский лидер поручил изучить возможность использования материнского капитала для оплаты газификации жилья и подключения к водоснабжению. Как отмечается на сайте Кремля, правительству также поручено изучить возможность предоставления льгот на проезд воздушным транспортом для лечения детей-инвалидов, живущих в ДФО и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг. Кстати, в сентябре премьер Дмитрий Медведев сообщил, что материнский капитал в 2020 году составит 466 тыс. рублей.