Бутина назвала свое тюремное прозвище

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину в субботу после 18 месяцев под стражей в США, рассказала, как ее прозвали в американской тюрьме и как к ней относились другие заключенные.

Бутина в интервью РИА «Новости» рассказала, что после изоляции в тюрьме в Александрии она очень плохо себя чувствовала. «Без солнечного света, без витаминов. У меня ноги были синего цвета. Я была в очень плохом состоянии. Мое здоровье было совсем плохое», – призналась она.

Прибыв в Таллахасси, россиянка начала заниматься спортом и читать, ей удалось восстановиться. Там же она подружилась с другой заключенной по имени Финляндия.

«Кстати, те, кто не могли запомнить моего имени, потому что там очень много было мексиканского населения, латиносы, они многие Марии. Вот, меня все называли Раша (Russia). Раша, иди сюда! Так что да, Финляндия и Россия», – отметила Бутина.

Она рассказала также, что в Таллахасси поначалу к ней относились напряженно. «У нас русская шпионка, все такое. Но все встало на свои места, потому что не все просто смотрят СМИ», – отметила она.

Когда была опубликована статья Джеймса Бенфорда в защиту россиянки, в тюрьме она стала переходить из рук в руки. «Потом уже охранники стали ко мне подходить и говорить, что что-то там не так и что их, кажется, обманули. Я очень надеюсь, что простые американцы осознают, что их подло обманули в моем деле», – добавила Бутина.

В субботу Мария Бутина вернулась в Россию из США, где ее признали виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». В Штатах она отбыла 18-месячный тюремный срок, причем продолжительное время она содержалась в одиночной камере.

После возвращения россиянка рассказала о 52 часах допроса в ФБР, о депортации, о первой просьбе к матери и о том, что помогло ей не сойти с ума в одиночном заключении.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, которая встретила россиянку в аэропорту, рассказала о поступке «за гранью», который в США произошел по отношению к Бутиной.

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