Захарова рассказала о поступке «за гранью» по отношению к Бутиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о возмутительной ситуации, которая произошла с россиянкой Марией Бутиной перед вылетом в Москву из Соединенных Штатов.

«По-моему, это за гранью», – сказала Захарова, комментируя то, что Бутиной не дали позвонить близким перед вылетом из США, передает ТАСС.

«Я вчера вечером сидела и смотрела заявления американских политиков, которые говорили, что это позор для американской системы, самой как бы свободной, демократичной и справедливой. Не дать человеку даже позвонить близким – это за гранью», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что ей самой удалось поговорить с россиянкой лишь потому, что телефон ей передали журналисты.

«Я была просто шокирована. Я считала, что это будет человек либо абсолютно расслабившийся, либо в каком-то состоянии растерянности, но она говорила четко и ясно, с ощущением того, что сейчас предстоит последний шаг, который ей нужно сделать и завершить этот очень страшный путь длиной полтора года», – призналась представитель МИД.

«Сегодняшняя встреча Бутиной с отцом – это было просто до слез, она была очень сильной. Никакой патетики, никакой наигранности», – добавила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что дипломаты РФ оказывали и юридическую, и моральную поддержку Марии Бутиной в условиях, когда вся американская система пыталась сломать ее.

В субботу Мария Бутина вернулась в Россию из США, где ее признали виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». В Штатах она отбыла 18-месячный тюремный срок, причем продолжительное время она содержалась в одиночной камере.

После возвращения россиянка рассказала о 52 часах допроса в ФБР, о депортации, о первой просьбе к матери и о том, что помогло ей не сойти с ума в одиночном заключении.

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