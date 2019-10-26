Бутина рассказала, что ей помогло в одиночной камере в США

Мария Бутина рассказала, что в одиночном заключении в США ее спасли жесткое расписание, спорт и вера.

Бутина рассказала интервью Sputnik и RT по пути в Москву, что выстроила себе строгий план во время заключения в одиночной камере, чтобы не сойти с ума, передает РИА «Новости».

«Каждый час должен быть чем-то занят. Как только вы позволяете себе расслабиться и просто думать, мозг начинает накручивать вас: а что если, а вдруг. Это меня поддерживало», – пояснила она.

По словам девушки, она выделяла время на изучение книг по иконописи, искусству, которые читала со словарем.

«Я должна была прочитать три главы, изучить четыре иконы за это время. Это было на полном серьезе, это было все структурировано. Вечером я читала классическую литературу», – вспоминает россиянка.

В тюремной библиотеке она нашла книги Достоевского, Чехова, Лермонтова и других классиков.

Еще одной отдушиной был спорт: «Очень много спорта. 90 минут в день, я для себя разработала, это даже у меня есть на моих заметках сейчас, что я делаю. Три раза в неделю у меня был бег, каждый день у меня была тренировка. Это спасает очень сильно».

По ее словам, поднос с едой в камеру проталкивали на 10 минут, потом забирали. В холодное время года бетон в помещении промерзал, а отопления практически не было.

«Тебя выпускают исключительно ночью, чтобы ты ни с кем из живущих в отделении не сталкивался. У меня было время с часу до трех ночи. В это входит телефон. У меня были ситуации, когда не могла дозвониться родителям по полчаса. Время истекло – ты закрываешь дверь. Никого не волнует, дозвонился ты или нет», – рассказывает девушка.

В это же время надо уложить поход в душ, любые гигиенические процедуры. Также это была единственная возможность подогреть воду.

«Я так овсянку себе делала быстрорастворимую. Это был мой десерт. А так – сидишь, читаешь, трясешься, пишешь. Руки замерзают», – вспоминает Бутина.

Девушка не исключает, что в будущем займется защитой прав несправедливо осужденных.

«Один из проектов, которые я хотела бы адресовать всему мировому сообществу, это подтолкнуть Америку к принятию конвенции ООН против одиночного содержания. Россия эту конвенцию подписала, Америка – нет. Это издевательство. Это пытка. Так нельзя. Я этого никому не желаю. Я через этот опыт прошла», – пояснила она.

При этом конкретных планов у россиянки пока нет. Она добавила, что не откажется и от продвижения права на самооборону, то есть на владение огнестрельным оружием.

Бутина рассказала также, что в американской тюрьме мыла посуду в столовой и учила заключенных математике, за это получала меньше 29 долларов в месяц.

«Я могла работать в образовании все это время. Но я предпочла работу на кухне, потому что для меня время было удачней, это раз. И во-вторых, я помогала все равно в образовании. Кстати, в посудомойке у них платят больше. Если ты преподаватель, то тебе платят 17 долларов, а в посудомойке я зарабатывала 28,80. И это был вопрос принципа», – сказала она.

По ее словам, отказаться от работы нельзя, за это помещают в изолятор, а первые 120 дней человек обязан проработать на кухне в любом случае.

«Если бы я пошла в образование, то это занимало бы весь день, а в посудомойке я работала только обед и ужин. Это сложнее, чем в образовании сидеть целый день, бумажки перебирать. Зато у меня был свободный день», – объяснила свой выбор Бутина.

Напомним, Бутина отбыла 18-месячный тюремный срок в американской тюрьме, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным.

В субботу, 26 октября, девушка вернулась в Россию. Она рассказала о 52 часах допроса в ФБР, о том, как проходила ее депортация, а также о первой просьбе к матери.