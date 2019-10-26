Ракетоносцы Ту-160 выполнили ночной полет над Индийским океаном

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26 октября, суббота  |  Последнее обновление — 10:43  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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«Грузовик смерти» показал масштабы работорговли в Европе

Страшную находку до сих пор изучает полицияФото: Peter Nicholls/Reuters
Британская полиция продолжает расследовать чудовищную трагедию – гибель десятков нелегальных мигрантов, приехавших в Европу из Китая. Однако сложно утверждать, что произошедшее – всего лишь трагическая случайность. Скорее всего, перед нами небольшой сбой великолепно отлаженной системы по поставке современных рабов в страны ЕС. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА Новости
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
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              Ракетоносцы Ту-160 выполнили ночной полет над Индийским океаном

              26 октября 2019, 09:58

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В рамках международного визита авиагруппы Воздушно-космических сил (ВКС) России в ЮАР ракетоносцы Ту-160 в ночных условиях выполнили полет над Индийским океаном, сообщает Минобороны.

              В ведомстве сообщили, что «стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Индийского океана», полет проходил в ночных условиях, передает ТАСС.

              Самолеты вылетели с аэродрома Ватерклуф и прибыли в аэропорт Йоханнесбурга.

              «Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – отметили в министерстве.

              Напомним, 23 октября два российских Ту-160 впервые совершили перелет в ЮАР. Видео приземления Ту-160 опубликовали жители ЮАР, а кадры перелета обнародовало Минобороны.

              Прибытие в ЮАР ракетоносцев, входящих в ядерную триаду России, совпало с открытием в Сочи первого в истории саммита «Россия – Африка». На встрече в рамках саммита Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы южноафриканский лидер подчеркнул, что его страна привержена стратегическому партнерству с Россией

              Позже американские СМИ написали, что Россия не только заинтересована в связях с ЮАР, но и расширяет свои связи в Африке в целом.


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