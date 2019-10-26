Ракетоносцы Ту-160 выполнили ночной полет над Индийским океаном

В рамках международного визита авиагруппы Воздушно-космических сил (ВКС) России в ЮАР ракетоносцы Ту-160 в ночных условиях выполнили полет над Индийским океаном, сообщает Минобороны.

В ведомстве сообщили, что «стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Индийского океана», полет проходил в ночных условиях, передает ТАСС.

Самолеты вылетели с аэродрома Ватерклуф и прибыли в аэропорт Йоханнесбурга.

«Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – отметили в министерстве.

Напомним, 23 октября два российских Ту-160 впервые совершили перелет в ЮАР. Видео приземления Ту-160 опубликовали жители ЮАР, а кадры перелета обнародовало Минобороны.

Позже американские СМИ написали, что Россия не только заинтересована в связях с ЮАР, но и расширяет свои связи в Африке в целом.