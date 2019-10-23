Минобороны опубликовало видео перелета Ту-160 в ЮАР

Министерство обороны России опубликовало видео перелета бомбардировщиков Ту-160 в ЮАР. Продемонстрированы кадры ночного взлета, дозаправки в воздухе и приземления в сопровождении двух истребителей ВВС Южной Африки.

Видео опубликовано на YouTube, из него можно узнать, что один из бомбардировщиков носит имя Ивана Ярыгина, второй – Василия Решетникова.

Ранее видео приземления Ту-160 опубликовали жители ЮАР.

Напомним, в среду два российских Ту-160 впервые совершили перелет в ЮАР.