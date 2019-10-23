Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео

В Сети опубликовано видео, на котором жительница ЮАР с восторгом снимает приземление российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в этой стране.

Видео опубликовано в Instagram Fighter_Bomber.

На кадрах жительница ЮАР стоит недалеко от взлетно-посадочной полосы и снимает пролетающие над ней Ту-160.

Также в соцсетях было опубликовано еще несколько видео приземления, снятых местными жителями.

Tu-160 in Waterkloof Pretoria, I was there. First time on African soil - what a moment #RussiaAfricaSummit #RussiaAfrica @EmbassyofRussia pic.twitter.com/Vpw3xXoYWk — Xhosa Man (@MoYousuf20) October 23, 2019

Arrival of Russian Air Force Tu-160 at AFB Waterkloof, South Africa, escorted by SAAF Hawks. pic.twitter.com/bTkCVKRVrF — Dean Wingrin (@deanwingrin) October 23, 2019

В среду два российских Ту-160 впервые совершили перелет в ЮАР. Перелет был анонсирован в понедельник, в Минобороны заявляли, что в составе группы будут два Ту-160, Ил-62 и Ан-124 «Руслан».