Анонсирован «беспрецедентный» перелет двух Ту-160 в ЮАР

Во вторник два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнят полет в ЮАР, сообщает Минобороны России.

«Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан» посетит Южно- Африканскую Республику. Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Изначально информация об этом появилась в западных СМИ. Сообщалось, что Ту-160 прилетят на авиабазу ВВС ЮАР «Уотерклуф». Стратегические бомбардировщики должны прибыть на военную базу, расположенную к югу от Претории, утром во вторник. Предполагается, что их сопроводят истребители Gripen и Hawk Mk 120, сообщает The Aviationist.

При этом издание утверждает, что визит бомбардировщиков был запланирован еще на 2016 год, однако его отложили в последний момент из-за участия Ту-160 в сирийской операции ВКС России.

Добавим, на прошлой неделе сообщалось, что Россия, Китай и ЮАР в ноябре проведут первые в своей истории совместные военно-морские учения недалеко от Кейптауна.