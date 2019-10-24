Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил об угрозах в СИЗО

Обвиняемый в шпионаже против России гражданин США и ряда других государств Пол Уилан заявил в зале Лефортовского суда Москвы, что ему якобы угрожал пистолетом сотрудник СИЗО «Лефортово».

В четверг в суде рассматривается вопрос о продлении Уилану ареста, передает ТАСС.

Он заявил, что требует «отвода прокурора из процесса», указав – сотрудники прокуратуры якобы «систематически игнорируют» его жалобы.

В частности, речь идет об инциденте, когда охранник СИЗО, по словам обвиняемого, заставил его встать на колени, а другой приставил к голове пистолет.

Суд в четверг отказал Уилану в отводе прокурора, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на слушании присутствуют сотрудники американской дипмиссии и посольства Ирландии.

Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США.

У него были найдены документы, содержащие государственную тайну. Также у задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.