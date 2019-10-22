Асад посетил освобожденный город Хубейт в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад посетил освобожденный в августе город Хубейт в провинции Идлиб, сообщает пресс-служба сирийского лидера.

«Президент Асад встретился с военными сирийской правительственной армии на фронте в районе города Хубейт в провинции Идлиб», – сообщила пресс-служба, передает РИА «Новости».

Пресс-служба опубликовала фото Асада в городе в окружении военных, а также карту фронта, согласно которой напротив Хубейта расположены населенные пункты, контролируемые террористами «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», обе – запрещенные в России террористические группировки).

Хубейт был освобожден армией от отрядов террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» 11 августа.

В начале октября военнослужащие сирийской армии в южной части провинции Идлиб уничтожили пещеру, которую боевики использовали в качестве мастерской по изготовлению ударных беспилотников, хранилища боеприпасов, а также убежища.

В конце сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что самая многочисленная в мире группировка иностранных боевиков находится в сирийской провинции Идлиб.

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