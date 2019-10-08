Сирийские военные взорвали секретный авиазавод боевиков в Идлибе

Военнослужащие сирийской армии в южной части провинции Идлиб уничтожили пещеру, которую боевики использовали в качестве мастерской по изготовлению ударных беспилотников, хранилища боеприпасов, а также убежища.

По словам командира саперного подразделения сирийской армии Имада Хасана, в южной части провинции Идлиб было обнаружено «очень много пещер, которые использовали боевики [запрещенной в России террористической] группировки «Джебхат ан-Нусра», передает ТАСС.

«Эта пещера длиной 150 метров, в ней очень много тоннелей и ответвлений, так что сложно даже предположить, сколько террористов здесь могли укрываться. Но видно, что они были тут долго и обустраивались основательно», – сказал сирийский военный.

По его словам, там же были мастерские для изготовления ударных беспилотников и «довольно много» оружия производства США и других стран НАТО. «Все это оружие мы отправили на главный военный склад Сирийской Арабской армии», – сообщил Хасан.

«Мы нашли много мин, так что безопаснее эту пещеру подорвать, чем заниматься разминированием», – добавил командир саперного подразделения сирийской армии.

Напомним, в конце сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что самая многочисленная в мире группировка иностранных боевиков находится в сирийской провинции Идлиб.