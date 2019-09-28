Глава МИД Сирии назвал место нахождения наибольшей группировки террористов в мире

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что самая многочисленная в мире группировка иностранных боевиков сейчас находится в сирийской провинции Идлиб.

«Всем известно, что в Идлибе сейчас находится самое многочисленное в мире сборище иностранных террористов», – сказал Муаллем, передает ТАСС.

Он также отметил, что боевики продолжают обстрелы с применением ракет и минометов «близлежащих жилых кварталов» и «используют мирных жителей в качестве живого щита», не позволяя им покинуть этот район.

Ранее Россия обвинила США в попытке вывести террористов в Идлибе из-под удара.

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