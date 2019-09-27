Россия обвинила США в попытке вывести террористов в Идлибе из-под удара

Дискуссии в СБ ООН по ситуации в Идлибе стали попыткой ряда стран вывести террористов из-под удара, в США уже заговорили о том, что «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра») «умеренная структура», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы МИД России, «несмотря на обязательные для всех решения Совета Безопасности о листировании террористических организаций, для некоторых стран стало «правилом» выводить террористов из-под удара и даже налаживать с ними взаимодействие на земле, как это происходит, например, в Афганистане, Ливии, Сирии», передает ТАСС.

«В США уже вслух заговорили о том, что «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») – вполне «умеренная структура», с которой «можно иметь дело». К такой неприемлемой логике хотят склонить и членов СБ ООН, как показали недавние дискуссии по ситуации в сирийском Идлибе», – заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, 19 сентября Россия на заседании СБ ООН объявила террористами всех отказавшихся сложить оружие в Сирии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил некоторых коллег по СБ ООН в стремлении спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе.

Напомним, 31 августа армия Сирии прекратила огонь в Идлибе. Позднее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил окончание войны в Сирии.

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