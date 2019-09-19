Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию Германии по Идлибу

Совбез ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе, так как против проголосовали Россия и Китай.

За проголосовали 12 членов Совбеза, еще один воздержался, передает РИА «Новости».

Бельгия, Германия и Кувейт представили Совбезу проект резолюции по Идлибу, в котором содержится призыв ко всем сторонам прекратить огонь 21 сентября. Также документ призывает к уважению международного гуманитарного права и к предоставлению гуманитарного доступа.

Россия и Китай предложили призвать к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября, при этом не распространяя его на военные операции против террористов.

Постпред России по ООН Василий Небензя на заседании СБ заявил, что цель проекта резолюции ФРГ, Бельгии и Кувейта – спасти террористов, передает ТАСС.

«К сожалению, содержание проекта и ход работы над ним недвусмысленно указывает на реальную задачу наших коллег – спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе. Именно игнорирование необходимости борьбы с террористами авторами проекта стало тем самым водоразделом, который не позволяет нам поддержать лежащий перед нами проект», – подчеркнул он.

Небензя добавил, что в Идлибе не ведется масштабных операций, а режим прекращения огня нарушают только террористы.

Ранее сообщалось, что Россия и Германия подготовили сразу два проекта резолюции СБ ООН по Идлибу.