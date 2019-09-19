Россия и Германия представили два проекта резолюций СБ ООН по Идлибу

В четверг в СБ ООН может состояться голосование сразу по двум проектам резолюций, касающимся сирийского Идлиба, сообщил дипломатический источник.

Один проект резолюции, призывающей прекратить стрельбу и улучшить гуманитарную ситуацию в регионе, подготовили Германия, Бельгия и Кувейт – «сокураторы данной темы в СБ», сообщил источник ТАСС.

Второй проект резолюции подготовили Москва и Пекин. В нем подчеркивается, что режим прекращения огня не должен касаться антитеррористических операций в регионе.

Проекты резолюций содержат противоречащие друг другу оценки сложившейся в Идлибе ситуации. Возможно, СБ ООН не сможет принять ни один из документов.

Заседание СБ ООН по Сирии начнется в 17.00 мск.

31 августа армия Сирии прекратила огонь в Идлибе.