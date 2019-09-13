Лавров подтвердил окончание войны в Сирии

Война в Сирии «действительно закончилась», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью газете «Труд» российский министр отметил, что есть «отдельные очаги напряженности» в тех районах Сирии, которые не контролируются Дамаском. В частности, речь идет об Идлибе и восточном береге Евфрата, передает РИА «Новости».

Сейчас главными для Сирии являются гуманитарная помощь и политическое урегулирование, заявил Лавров.

В июне глава российского государства Владимир Путин констатировал, что боевики в САР потерпели поражение, и важную роль в этом сыграла помощь Москвы официальному Дамаску в борьбе с терроризмом.

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