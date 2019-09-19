Россия в СБ ООН классифицировала всех отказавшихся сложить оружие в Сирии

Фаза вооруженного противостояния в Сирии завершена, заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к мирному процессу, войну продолжают только террористы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ международной организации.

«Фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена», – подчеркнул Небензя, слова которого передает РИА «Новости».

«Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к этому (мирному, – прим. ВЗГЛЯД) процессу. Единственные, кто продолжает войну, преследуя задачу разрушить сирийское государство и заставляя страдать мирное население, – это террористы», – заявил постпред России при ООН.

Дипломат подчеркнул, что попытки покрывать террористов или представлять их в качестве «дерадикализовавшейся оппозиции недопустимы».

Ранее Небензя обвинил некоторых коллег по СБ ООН в стремлении спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе.

Напомним, 31 августа армия Сирии прекратила огонь в Идлибе. Позднее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил окончание войны в Сирии.

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