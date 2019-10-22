Убийцу 12-летней девочки в Чите осудили на пожизненное

Забайкальский краевой суд приговорил Алексея Фирулева к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней девочки в Чите в октябре 2018 года, сообщила пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

Двенадцатилетняя читинская школьница пропала 19 октября 2018 года. Через четыре дня ее нашли убитой, еще через день по подозрению в убийстве был задержан работник одной из автостоянок, трижды судимый за сексуальное насилие.

«Суд приговорил Фирулева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Также по решению суда он должен выплатить родственникам девочки моральную компенсацию в 5 миллионов рублей», – передает РИА «Новости» слова Михайлюк.

Напомним, в 20133 году изнасиловавший двух девочек и убивший одну из них 19-летний Евгений Козулин, приговоренный Забайкальским краевым судом к пожизненному заключению, совершил самоубийство в СИЗО.