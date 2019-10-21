Эксперт считает назначение Фадеева главой СПЧ ответом на запросы общества

Фадеев погружен в весь контекст общественных и социальных проблем России. Его кругозор и квалификация оптимальны для новой должности. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член ОП Иосиф Дискин, комментируя назначение Валерия Фадеева главой Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека(СПЧ).

«На последнем заседании СПЧ Владимир Путин напомнил, что эта структура призвана заниматься не только сферой прав человека, но и развитием гражданского общества. Кстати, именно такое название своего совета правозащитники когда-то сами предложили президенту», – напомнил председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России, социолог, профессор НИУ ВШЭ Иосиф Дискин. Ранее он тоже входит в состав СПЧ. По мнению Дискина, изменения в функционале СПЧ давно назрели и назначение Фадеева стало ответом президента на запрос большинства самих членов совета.

«Теперь мы можем рассчитывать на то, что понятие «права человека» будет трактоваться не так, как это видится некоторым членам СПЧ, – в узко либеральном дискурсе, – а так, как это видит большинство российских граждан. Ведь их куда больше волнуют социально-экономические и гуманитарные права, а не либеральная трактовка политических прав. Поэтому назначение Фадеева – это еще и отклик на запрос общества», – заключил Дискин. Он уверен, что при новом председателе акценты в работе СПЧ сдвинутся в сторону решения проблем в этой сфере.

«В этом смысле новый функционал требовал определенной кандидатуры, и довольно трудно подобрать человека, который мог бы обеспечить реализацию этого функционала лучше, чем Фадеев. Потому что он, будучи главным редактором журнала «Эксперт», членом, а затем и главой Общественной палаты, был погружен во весь контекст общественных, экономических и социальных проблем России. То есть, его кругозор и квалификация оптимально подходят для должности главы СПЧ», – отмечает собеседник.

Дискин также напомнил, что ОП и СПЧ «всегда очень широко взаимодействовали» между собой. «Михаил Александрович Федотов был постоянным участником обсуждений у нас в палате. А Валерий Фадеев и ваш покорный слуга много раз обсуждали ключевые проблемы на заседаниях СПЧ. Так что эти «пространства» пересекались», – продолжил член ОП.

Напомним, в понедельник главой Совета был назначен Валерий Фадеев, который ранее занимал пост председателя Общественной палаты России. Прежний глава, Михаил Федотов, завершил работу в СПЧ в связи с достижением предельного возраста. Также в понедельник стало известно, что в состав СПЧ введен журналист Кирилл Вышинский, освобожденный недавно из тюремного заключения на Украине. Ранее член СПЧ Мария Большакова в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала среди главных задач для нового состава Совета защиту прав соотечественников за рубежом.

Комментируя кадровые перемены в СПЧ, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила большой опыт Валерия Фадеева в работе с общественными организациями.

«Хотелось бы поблагодарить Михаила Александровича Федотова, который дольше всех работал на этом посту, за эффективное взаимодействие, поддержку и сотрудничество на протяжении всего этого времени. Валерию Александровичу Фадееву, обладающему большим опытом работы с общественными организациями, я желаю успехов и удачи на этом ответственном посту», – цитирует Москалькову ТАСС.