Член СПЧ назвала главные задачи для нового состава Совета по правам человека

«Одна из главных целей, которая будет стоять перед новым руководителем – это защита соотечественников за рубежом», – сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Мария Большакова, комментируя решение Владимира Путина назначить Валерия Фадеева главой Совета.

«Неслучайно новый глава СПЧ Валерий Фадеев взял с собой в команду такого человека, как Александр Точенов, который немало уделяет внимания нашим соотечественникам за рубежом. Эта тема в СПЧ все последние годы хромала. Мы не сумели выстроить свою работу, чтобы должным образом защищать наших граждан за границами России. Я очень надеюсь, что с приходом новой команды эта работа будет усилена», – отметила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова.

Говоря о бывшем руководителе СПЧ Михаиле Федотове, член Совета подчеркнула, что его личность вызывала и вызывает исключительное уважение. «Но, видимо, пришло время. Наверное, ему тоже надо немного сбавить обороты. Потому что на своем посту он не работал, он пахал», – констатировала Большакова.

При этом она добавила, что важнейшими задачами для новой команды СПЧ является «сдвиг вектора усилий в сторону работы с молодежью и развитию гражданского общества».

«И у меня нет никаких сомнений, что у Валерия Фадеева хватит компетентности и силы воли для выполнения поставленных задач. Он человек очень цельный и грамотный. Думаю, он приведет с собой молодые кадры – энергичных и целеустремленных людей. На мой взгляд, у Фадеева есть все, чтобы справиться с такой тяжелой, но почетной миссией. Такой человек шашкой махать не будет, но будет планомерно выявлять истину, чтобы направлять СПЧ в нужное русло», – заключила Большакова.

В свою очередь вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова также считает, что с приходом Валерия Фадеева деятельность СПЧ изменится. «Объективно, в последнее время СПЧ в информационном пространстве ассоциируется по большей части с политическими митингами – я имею в виду деятельность в защиту задержанных на митингах. Это нормальная часть правозащиты, но только часть. Есть еще огромное количество вопросов, много социальных групп, которым нужна помощь, много конкретных кейсов: хоть женская повестка, хоть экологическая проблематика, хоть дольщики, хоть кто угодно. Вот этого немножечко не хватало», – отметила Федорова на своей странице в Facebook.

«Ну и в целом – не в обиду будь сказано ряду молодых и активных членов СПЧ! – было ощущение, что структура немного застойная, где часть участников скорее присутствуют, чем действуют, и остаются там в благодарность за несомненные прошлые заслуги», – добавила политолог. По ее словам, теперь СПЧ нужны люди, которые «будут биться за права человека и развитие гражданского общества по всем направлениям, энергично и бодро».

«Мало подписывать коллективные письма. Нужно брать и ставить все инструменты правозащитной деятельности на службу СПЧ. Очень надеюсь, что так и произойдет, и скоро мы увидим обновленную деятельность Совета», – резюмировала Федорова.

Напомним, в понедельник главой Совета был назначен Валерий Фадеев, который ранее занимал пост председателя Общественной палаты России. Прежний глава, Михаил Федотов, завершил работу в СПЧ в связи с достижением предельного возраста.

Также в понедельник стало известно, что в состав СПЧ введен журналист Кирилл Вышинский, вернувшийся этой осенью из заключения на Украине.