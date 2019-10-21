Член СПЧ назвала главные задачи для нового состава Совета по правам человека

Взгляд
21 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин готов исправить ошибки СССР в Африке

Мозамбикский президент Ньюси – один из тех африканских лидеров, с которыми Путин наладил отношения в новом форматеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин объявил о «цивилизованной конкуренции» России с другими мировыми державами за влияние в Африке. Давно прошли времена, когда для получения помощи от Москвы достаточно было поклясться в верности идеалам марксизма-ленинизма. Что Россия может предложить Черному континенту, что может получить взамен и с кем придется за это побороться? Подробности...
Перейти а раздел…

Как изъять «шпионов» из купленной на Западе техники

Обычное, казалось бы, оборудование может нести серьезную угрозуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Главным технологическим событием последних дней стала новость о дистанционном отключении австрийских компрессоров, используемых Газпромом. И хотя само это событие произошло давно, оно напомнило, как уязвима Россия при использовании западного оборудования. Что такое компьютерные закладки, где они уже применяются – и как им противодействовать?  Подробности...
Перейти а раздел…

Новый конфликт на Ближнем Востоке угрожает интересам России

Молодых ливанцев вывело на улицы решение правительства ввести налог на WhatsАppФото: Aziz Taher/Reuters
У границ Сирии может активизироваться не так давно остывшая еще одна горячая точка. Политический кризис у средиземноморских соседей Башара Асада в Ливане грозит разрушить хрупкий мир между конфессиями. Какие силы стоят за новым ливанским кризисом, чем беспорядки в Бейруте опасны для всего региона и может ли главный ближневосточный миротворец Россия повлиять на ситуацию? Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

Россиянам не удастся привить комплекс неполноценности

Сергей Мардан, публицист
То, что 70% россиян категорически отказываются примерить на себя комплекс жертвы, определенно внушает исторический оптимизм. Мы по-прежнему – народ-пассионарий, который сам определяет свою судьбу. Подробности...

Весьма преуспели в бегстве

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...

Фейковая политика против реального мира

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Большинство информационных вбросов последнего времени относительно Украины не имеет ничего общего с реально происходящим там, или где-либо еще. Граждане активно обсуждают и активно протестуют против того, чего нет. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Грузинские актеры против России

    Куда бегут русские жены

    Как прячутся подлодки

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названа тема переговоров Путина и Эрдогана
              На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили пропажу золотаПо делу о прорыве дамб арестован гендиректор артелиСтало известно об угрозе прорыва Горьковской плотиныШкольники в Германии стали хуже усваивать точные науки
              Минобороны опровергло инцидент с «Калибрами»Анонсирован «беспрецедентный» перелет двух Ту-160 в ЮАРГенпрокуратуру Украины обязали возобновить дело о вмешательстве в выборы в СШААмериканских геев-военных избили в Хорватии
              США связали ЧП под Северодвинском с «Буревестником»Путин и Нетаньяху обсудили помилование осужденной за наркотики израильтянкиЧлен СПЧ назвала главные задачи для нового состава Совета по правам человекаЛукашенко назвал «нормальный» рост женщин

              Главная тема


              Штирлиц и Багров обнажили самые сильные желания избирателей

              многополярный мир


              Нарышкин назвал причины зависти Запада к России

              реинтеграция и восстановление


              Ответственным за Донбасс в СНБО Украины назначен комик

              летняя погода


              В Москве побит очередной температурный рекорд

              Видео

              ближний восток


              Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии

              Фантомная неполноценность


              Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

              наркотики и проститутки


              Украина станет притоном для всей Европы

              опасен подо льдами


              США испытывают крайне опасное для России подводное новшество

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Сознательная тактика


              Глеб Простаков: Зеленский сделал выбор в пользу войны

              Стремительное движение


              Дмитрий Дробницкий: Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

              Инциденты за границей


              Ирина Алкснис: Поездки за границу становятся опасными

              на ваш взгляд


              Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?

              Член СПЧ назвала главные задачи для нового состава Совета по правам человека

              21 октября 2019, 19:00

              Текст: Олег Исайченко

              Версия для печати

              «Одна из главных целей, которая будет стоять перед новым руководителем – это защита соотечественников за рубежом», – сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Мария Большакова, комментируя решение Владимира Путина назначить Валерия Фадеева главой Совета.

              «Неслучайно новый глава СПЧ Валерий Фадеев взял с собой в команду такого человека, как Александр Точенов, который немало уделяет внимания нашим соотечественникам за рубежом. Эта тема в СПЧ все последние годы хромала. Мы не сумели выстроить свою работу, чтобы должным образом защищать наших граждан за границами России. Я очень надеюсь, что с приходом новой команды эта работа будет усилена», – отметила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова.  

              Говоря о бывшем руководителе СПЧ Михаиле Федотове, член Совета подчеркнула, что его личность вызывала и вызывает исключительное уважение. «Но, видимо, пришло время. Наверное, ему тоже надо немного сбавить обороты. Потому что на своем посту он не работал, он пахал», – констатировала Большакова.

              При этом она добавила, что важнейшими задачами для новой команды СПЧ является «сдвиг вектора усилий в сторону работы с молодежью и развитию гражданского общества». 

              «И у меня нет никаких сомнений, что у Валерия Фадеева хватит компетентности и силы воли для выполнения поставленных задач. Он человек очень цельный и грамотный. Думаю, он приведет с собой молодые кадры – энергичных и целеустремленных людей. На мой взгляд, у Фадеева есть все, чтобы справиться с такой тяжелой, но почетной миссией. Такой человек шашкой махать не будет, но будет планомерно выявлять истину, чтобы направлять СПЧ в нужное русло», – заключила Большакова.

              В свою очередь вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова также считает, что с приходом Валерия Фадеева деятельность СПЧ изменится. «Объективно, в последнее время СПЧ в информационном пространстве ассоциируется по большей части с политическими митингами – я имею в виду деятельность в защиту задержанных на митингах. Это нормальная часть правозащиты, но только часть. Есть еще огромное количество вопросов, много социальных групп, которым нужна помощь, много конкретных кейсов: хоть женская повестка, хоть экологическая проблематика, хоть дольщики, хоть кто угодно. Вот этого немножечко не хватало», – отметила Федорова на своей странице в Facebook.  

              «Ну и в целом – не в обиду будь сказано ряду молодых и активных членов СПЧ! – было ощущение, что структура немного застойная, где часть участников скорее присутствуют, чем действуют, и остаются там в благодарность за несомненные прошлые заслуги», – добавила политолог. По ее словам, теперь СПЧ нужны люди, которые «будут биться за права человека и развитие гражданского общества по всем направлениям, энергично и бодро».

              «Мало подписывать коллективные письма. Нужно брать и ставить все инструменты правозащитной деятельности на службу СПЧ. Очень надеюсь, что так и произойдет, и скоро мы увидим обновленную деятельность Совета», – резюмировала Федорова.

              Напомним, в понедельник главой Совета был назначен Валерий Фадеев, который ранее занимал пост председателя Общественной палаты России. Прежний глава, Михаил Федотов, завершил работу в СПЧ в связи с достижением предельного возраста.

              Также в понедельник стало известно, что в состав СПЧ введен журналист Кирилл Вышинский, вернувшийся этой осенью из заключения на Украине.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............