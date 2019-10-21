Назначен новый глава СПЧ

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев назначен председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Также он станет советником российского лидера.

«Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня указом главы государства Владимира Путина назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека», – передает РИА «Новости» сообщение СПЧ.

Одновременно издан указ, которым Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ.

«Освободить Федотова Михаила Александровича от должности советника президента РФ и уволить его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет», – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности. СМИ называли Фадеева его преемником.

Замглавы рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что Федотов уходит «в зените известности и авторитета».