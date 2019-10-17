Стало известно о возможной отставке главы СПЧ Федотова

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев по данному поводу.

«Да, по моей информации он в ближайшее время покинет свой пост, это связано с предельным возрастом пребывания на должности», –сообщила ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.

Вместе с тем она затруднилась назвать сроки отставки, подчеркнув, что должен быть соответствующий указ президента.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном скором уходе Федотова, заявил, что в Кремле не комментирует кадровые вопросы, передает РИА «Новости».

Сам Федотов также отказался комментировать слухи об уходе с должности главы СПЧ.

В сентябре этого года Федотову исполнилось 70 лет.