Общественники отреагировали на решение Федотова уйти с поста главы СПЧ

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уходит со своего поста в зените известности и авторитета, отметил замглавы рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

«Начну с того, что мы лично часто взаимодействовали, и мне всегда импонировал его корректный и юридически выверенный подход к любому вопросу. Несмотря на то, что наши оценки иногда не совпадали, с Федотовым всегда можно было спокойно и содержательно обсудить любой острый вопрос», – приводит его слова РАПСИ.

Что касается решения Федотова об уходе, то оно, уверен эксперт, связано в том числе с возрастом.

«Именно то, что руководитель Совета одновременно является советником президента, придает СПЧ такой вес и содержание, а также позволяет не только регулярно доносить до первого лица нужную информацию, но и влияет на весь бюрократический аппарат. Понятно, что в 70 лет человек может устать от такой работы», – сказал Григорьев, добавив при этом, что разделить должность руководителя СПЧ и советника президента – контрпродуктивно для эффективности работы СПЧ.

«Это означало бы резко уменьшить вес самого СПЧ, сделать его действия на порядок менее значимыми. При всем положительном личном отношении к Федотову, Совет и его деятельность все же важнее. При этом Федотов провел на этом посту больше всего времени, и как настоящий «аксакал» уйдет в зените известности и авторитета. Поэтому и сейчас нужен новый человек – известный, публичный, авторитетный и активный. И такой человек есть», – заключил Григорьев.

Накануне член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности.

В сентябре Федотову исполнилось 70 лет. Он был министром печати и информации РФ (1992-1993), президентом Российского авторского общества (1993-1995), постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО (1993-1998). С 2010 года по настоящее время является советником президента РФ и председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.