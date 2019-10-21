Путин ввел Вышинского в состав СПЧ

Президент России Владимир Путин своим указом изменил состав Совета по правам человека. В частности, туда введен журналист Кирилл Вышинский, вернувшийся этой осенью из заключения на Украине.

Также из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что из состава СПЧ исключены Михаил Федотов, Екатерина Шульман, Павла Чикова, Илья Шаблинский и Евгений Бобров, передает ТАСС.

Вышинский сообщил, что в составе СПЧ будет заниматься правами российских журналистов на территории других государств, передает РИА «Новости».

В понедельник главой Совета был назначен Валерий Фадеев, который ранее занимал пост председателя Общественной палаты России. Прежний глава, Михаил Федотов, завершил работу в СПЧ в связи с достижением предельного возраста.

Напомним, Вышинский ранее также занял пост исполнительного директора МИА «Россия сегодня». 7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России, Вышинский оказался в обменном списке.