Вышинский занял высокий пост в МИА «Россия сегодня»

Экс-руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня». Информацию подтвердили в пресс-службе медиагруппы.

Первоначально информацию сообщил близкий к руководству информагентства источник «Ведомостей».

В пресс-службе МИА «России сегодня» подтвердили эту информацию.

Ранее также сообщалось, что Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском телевидении.

Напомним, 7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. Вышинский попал в обменный список и прилетел в Москву.

На прошлой неделе он кратко пообщался с российским лидером Владимиром Путиным перед пленарным заседанием клуба «Валдай».