Вышинский получил работу в России

Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что освобожденный из-под стражи руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском ТВ.

Киселев сообщил на форуме Союза журналистов «Вся Россия» в Сочи, что Вышинский «будет вести программу «Настоящая Украина» на российском телевидении» для «культурологического познания Украины» и «для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну», передает РИА «Новости».

Напомним, 7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России.

Кирилл Вышинский поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе и заявил о готовности вернуться в Киев для участия в судебном заседании.

На Украине журналиста обвинили в госизмене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Сам Вышинский отмечал, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».

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