Вышинский поблагодарил Путина за освобождение

Руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе.

Вышинский выразил благодарность всем, что прилагал усилия для его возвращения, передает РИА «Новости».

«Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя», – заявил он.

Отдельно журналист поблагодарил главу МИД Сергея Лаврова за слова поддержки в день рождения.

Также Вышинский подтвердил, что его освобождение – результат политических усилий, в том числе новой украинской власти.

Вышинского встретили в МИА «Россия сегодня» караваем, а он, в свою очередь, привез сало сотрудникам.

«Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали. Я привез сало, естественно, всем достанется по куску», – сказал он.

Одновременно с тем, коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме». Журналист заверил, что будет носить эту футболку.

В субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очень важным шагом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были выполнены все его договоренности с президентом России Владимиром Путиным, и объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан.

Вышинского на Украине обвинили в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Сам Вышинский отметил, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».

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