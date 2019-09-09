Вышинский поблагодарил Путина за освобождение

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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием

Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбицииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Реджеп Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что Турция до сих пор не имеет собственной атомной бомбы, тогда как «почти у всех развитых стран» она есть. Эксперты рассказали, с помощью каких стран Анкара может получить технологии для создания ядерного оружия и каковы шансы на то, что турецкий лидер в реальности решится на такой шаг. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В спорах про СССР не бывает объективности

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшние любители всего советского во многом – попросту злое отражение тогдашних противников советского. С другой стороны, советские либералы – были и остались отражением неустройств советской реальности, выдававшихся за ее достоинства. Подробности...
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Мутная волна попыталась накрыть Петербург

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Считается, что в Петербурге – городе Гоголя, Достоевского и Даниила Хармса – выборы априори гладко проходить не могут. Что-то в этом есть, хотя следы «чертовщины» тянутся скорее не из прошлого, а из настоящего. От бесов современных. Подробности...
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У нас есть неотменяемая Россия

Андрей Бабицкий, журналист
Пытаясь что-то радикально поменять, важно помнить, что у нас есть неотменяемая Россия. Которую пытались пару раз упразднить, но из этого мало что вышло. Россия уже есть, она навсегда. И с этим надо, наконец, смириться. Подробности...
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              Вышинский поблагодарил Путина за освобождение

              9 сентября 2019, 11:08

              Текст: Евгения Шестак

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              Руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку и участие в его судьбе. 

              Вышинский выразил благодарность всем, что прилагал усилия для его возвращения, передает РИА «Новости».

              «Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя», – заявил он.

              Отдельно журналист поблагодарил главу МИД Сергея Лаврова за слова поддержки в день рождения.

              Также Вышинский подтвердил, что его освобождение – результат политических усилий, в том числе новой украинской власти.  

              Вышинского встретили в МИА «Россия сегодня» караваем, а он, в свою очередь, привез сало сотрудникам. 

              «Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали. Я привез сало, естественно, всем достанется по куску», – сказал он.

              Одновременно с тем, коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме». Журналист заверил, что будет носить эту футболку.

              В субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очень важным шагом.

              Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были выполнены все его договоренности с президентом России Владимиром Путиным, и объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан.

              Вышинского на Украине обвинили в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Сам Вышинский отметил, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».

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