Путин кратко пообщался с Вышинским

Президент Владимир Путин перед началом пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» обменялся несколькими словами с главредом портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.

Российский лидер вошел в зал и поздоровался участниками пленарной сессии, расположившимися в первом ряду. Среди них был Вышинский, которому он пожал руку и перекинулся парой фраз, передает РИА «Новости».

Путин поприветствовал журналиста Вышинского перед выступлением на Валдае, перекинулись парой слов pic.twitter.com/7U8FIFnyoY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 3, 2019

7 сентября состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России, в результате которого Вышинский, попавший под следствие в Киеве, вернулся в Москву.

Он поблагодарил Путина за поддержку и участие в его судьбе, а также заявил о готовности вернуться в Киев для участия в судебном заседании.

Позже сообщалось, что Вышинский будет вести программу «Настоящая Украина» на российском ТВ.