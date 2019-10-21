Суд отказался блокировать BlaBlaCar в России

Иск астраханской компании-перевозчика «Транс-Лайн», которая намеревалась в судебном порядке заблокировать сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar в России, был отклонен арбитражным судом Москвы.

Компания-перевозчик обратилась в суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещенной к распространению в России. По заявлению истца, фирма несет убытки из-за деятельности BlaBlaCar в их регионе, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что заявители также намеревались после удовлетворения иска добиться полной блокировки не только BlaBlaCar, но и других подобных приложений в России. Истец утверждал, что их устраивает форма блокировки, через которую блокируется мессенджер Telegram.

Ответчики и представитель Роскомнадзора заявляли, что запрещенные к распространению сведения в приложении или на сайте BlaBlaCar отсутствуют.

В ноябре прошлого года межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подала иск с требованием запретить BlaBlaCar в России, так как, по заявлению истца, сервис якобы помогает нелегальным перевозчикам, которые с его помощью уходят от налогов и расходов на обеспечение безопасности. Однако суд отказался принять иск.