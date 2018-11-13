Суд отказался принять иск о запрете BlaBlaCar в России

Таганский суд Москвы вернул без рассмотрения иск о запрете деятельности сервиса BlaBlaCar, поданный межрегиональной общественной организацией «Объединение автопассажирских перевозчиков».

«Суд вернул иск в связи с неподсудностью Таганскому суду», – сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Напомним, иск в отношении российского представительства французской компании BlaBlaCar – ООО «Комьюто Рус» – подан в начале ноября. Истцы заявили, что сервис помогает нелегальным перевозчикам уходить от налогов, и потребовали его запретить.

В числе ответчиков – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ООО «Кисловодский Автовокзал» и ООО «Комьюто Рус».

Истцом стало астраханское ООО «Трансайн», к которому присоединились 27 индивидуальных предпринимателей и компаний.

BlaBlaCar работает на российском рынке с 2014 года. В России находятся свыше 15 млн пользователей сервиса.