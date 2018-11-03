В России потребовали запретить BlaBlaCar

В отношении российского представительства французской компании BlaBlaCar – ООО «Комьюто Рус» – подан коллективный иск с требованием блокировки сервиса в стране, об этом говорится в сообщении пресс-службы межрегиональной общественной организации «Объединение автопассажирских перевозчиков».

В иске сказано, что сервис для поиска попутчиков помогает нелегальным перевозчикам, которые с его помощью уходят от налогов, расходов на обеспечение безопасности, а также платно перевозят пассажиров, прикрываясь формулировкой «компенсация затрат на топливо», передает РИА «Новости».

Автоперевозчики заявили, что сервис не располагает информацией о наличии у водителей прав и лицензии на перевозку пассажиров, о состоянии их здоровья, техническом состоянии транспортных средств.

Истцы потребовали от суда признать информацию на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной на территории России и внести ресурс в реестр запрещенных.

В июле сообщалось, что кабмин начал разработку правил райдшеринга (или карпулинга), то есть совместных поездок на автотранспорте, при которых пассажиры возмещают часть расходов. С инициативой тогда выступил сам сервис BlaBlaCar.