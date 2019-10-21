«Татнефть» выступила против создания Банка качества нефти

Банк качества нефти поставит в неравные экономические условия производителей «тяжелых» и «легких» сортов этого сырья, заявили в компании «Татнефть».

В «Татнефти» заявили РИА «Новости», что реализация этой идеи «существенно снизит экономические показатели нефтяных компаний, добывающих «тяжелую» нефть на протяжении всего периода разработки месторождений». Представитель компании подчеркнул, что это приведет к сокращению добычи нефти в целом по стране.

Вместе с тем, такая мера не поможет улучшить качество нефти, поставляемой на экспорт и на отечественные НПЗ, считают в «Татнефти». Там отметили, что произойдет лишь «перераспределение доходов между нефтяными компаниями».

В России крупнейшими производителями нефти с высоким содержанием серы являются «Татнефть» и «Башнефть».

Идея создания в России Банка качества нефти была озвучена по итогам совещания в правительстве. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго и ФАС до 1 ноября представить предложения по его созданию. По задумке Кабмина, Банк должен будет служить финансовым инструментом компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему.

В начале сентября сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер в письме к премьер-министру России Дмитрию Медведеву предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества нефти, поступающей из трубопроводов «Транснефти».

Глава «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания может согласиться с предложением, если расходы на себя возьмут сами нефтяные компании.

В «Роснефти» мнение Демина назвали «неприемлемым и неадекватным», отметив, что раньше он не давал «внятный ответ» по поводу загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».