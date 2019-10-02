СК уточнил характер обвинений пилоту «Суперджета»

Пилоту сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 Денису Евдокимову предъявлено обвинение по ч.3 ст. 263 УК РФ, подтвердили в Следственном комитете. Отмечается, что командир воздушного судна допустил нарушение установленных правил при посадке.

«Предъявлено обвинение командиру воздушного судна RRJ-95B Денису Евдокимову. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц)», – говорится на сайте СК.

В Следственном комитете отметили, что командир воздушного судна после возвращения в аэропорт «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево».

«Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа», – отметили в СК.

Адвокат сообщил, что СК вменяет командиру SSJ 100 неправильные движения ручкой управления самолета при посадке, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что СК предъявил обвинение пилоту. Он не признал вину. Ему избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу или домашним арестом.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Всего на борту было 78 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.

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