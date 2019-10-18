Соловьев дал совет американцам, как научиться лучше понимать Россию

«Умом Россию не понять, но американцы решили измерить. Бедные, мне их даже жалко. Не так, не тем и не с того они решили начать процесс постижения России», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя объяснения пресс-секретаря посольства США Ребекки Росс о том, почему американские дипломаты поехали в Архангельск, а оказались вблизи полигона в Северодвинске.

По мнению теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, для начала американцам нужно было бы купить карту, если они не доверяют GPS. «А еще лучше воспользоваться системой ГЛОНАСС. Тогда они бы реально попали в Архангельск, а не оказались «случайно» в Северодвинске», – считает журналист.

«Объяснение секретаря посольства совершенно трогательное, я бы даже сказал, что оно не без чувства юмора. Я представляю, что было бы, если такие же объяснения давали наши дипломаты в США. Истерика была бы колоссальная», – отметил Соловьев.

«Но мы тоже любим нашу страну. Потому пусть американцы приезжают, пусть смотрят, но пусть научатся писать слово Архангельск. А то это сколько же надо сделать ошибок в слове Северодвинск, чтобы получился Архангельск?» – задался вопросом собеседник.

Телеведущий также добавил, что американцам можно помочь «понять Россию» с помощью организации специальных пресс-туров.

«Хотя, на самом деле, им достаточно обратиться к представителю МИД России Марии Владимировне Захаровой. Я уверен, что она раскроет все красоты России в простом, ясном и доступном виде», – резюмировал Соловьев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс объяснила инцидент с американскими дипломатами, которые оказались вблизи секретного полигона ВМФ, попыткой «понять Россию».

Напомним, дипломаты США получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но поехали в Северодвинск, а затем направились к испытательному полигону.

На станции их остановила полиция и отправила обратно, так как у дипломатов не было специального разрешения для посещения закрытой зоны.