Украина объяснила новые правила отбора на «Евровидение»

Участников национального отбора на «Евровидение-2020» от Украины не будут проверять касаемо концертной деятельности в России, сообщил председатель правления национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

«Мы не имеем никаких прав проверять – ни мы, ни (телеканал) СТБ. С другой стороны, в договоре есть их (участников) подпись, они уведомлены, что это (осуществлять концертную деятельность на территории России) нельзя было делать. Когда они подписывают этот договор, они понимают эти правила, вот и все», – цитирует УНН Аласанию.

По его словам, когда участник подписывает договор, он обязуется принять условия для участия в конкурсе. При этом документ подписывает только тот, кто попадает в финал отбора.

Председатель НОТУ также отметил, если после подписания договора выяснится, что участник выступал в России, он не будет нести юридическую ответственность.

«Не перед нами точно. Если это выяснится во время конкурса, он может быть снят с конкурса. Если после – тогда никаких наказаний мы не можем предусмотреть. Это будет только социальная реакция», – добавил он.

Аласания добавил, что о нарушениях правил отбора можно узнать через YouTube или соцсети.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала правила отбора на «Евровидение-2020»: теперь украинским артистам, выступавшим в России после 2014 года, нельзя будет участвовать в конкурсе.

Организаторы «Евровидения» объяснили, что вещательные компании индивидуально ответственны за отбор артистов на песенный конкурс.

«Евровидение-2020» состоится в нидерландском городе Роттердаме.

Напомним, в феврале из-за давления со стороны властей Украины победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на «Евровидение». В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе. При этом на сцене во время национального отбора певице устроили допрос о российских фанатах и Крыме.

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