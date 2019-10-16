Украина решила не пускать на Евровидение артистов, выступавших в России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) обнародовала правила отбора на «Евровидение-2020»: теперь украинским артистам, выступавшим в России, нельзя будет участвовать в конкурсе.

К конкурсу не допустят артистов, которые выступали на территории России после 2014 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Также доступ к конкурсу будет закрыт тем, кто въезжал в Крым «с нарушением законодательства Украины».

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания отметил, что представитель страны на «Евровидении» должен «разделять позицию и ценности украинского общества».

«Евровидение-2020» состоится в нидерландском городе Роттердаме.

Напомним, в феврале из-за давления со стороны властей Украины победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на «Евровидение». В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе. При этом на сцене во время национального отбора певице устроили допрос о российских фанатах и Крыме.