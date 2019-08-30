Названа столица «Евровидения-2020»

Песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдет в нидерландском городе Роттердам, сообщили организаторы.

«Это Роттердам-2020! Роттердам был выбран принимающим городом 95-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом. Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение организаторов конкурса.

Амстердам получил право проводить у себя «Евровидение» после того, как 18 мая в Тель-Авиве на конкурсе «Евровидение-2019» победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

В начале июля мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема в открытом письме заявила, что Амстердам не будет принимать «Евровидение-2020» из-за занятости зала.

Напомним, в середине июля голландские СМИ сообщили, что Роттердам и Маастрихт остались единственными претендентами на проведение песенного конкурса «Евровидение-2020» в Нидерландах.

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