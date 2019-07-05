Амстердам отказался принимать «Евровидение»

Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема в открытом письме в пятницу заявила, что Амстердам не будет принимать «Евровидение-2020» из-за занятости зала.

По словам Халсема, концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось провести конкурс, на этот период забронирован.

«Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести», – передает ТАСС слова мэра Амстердама.

Она добавила, что попытки найти другую подходящую площадку в городе успехом не увенчались.

Амстердам получил право проводить у себя «Евровидение» после того, как 18 мая в Тель-Авиве на конкурсе «Евровидение-2019» победу одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место занял итальянец Mahmood, а третьим стал российский исполнитель Сергей Лазарев.

Позже выяснилось, что победитель конкурса Дункан Лоуренс нарушил одно из правил состязания, однако организаторы решили не аннулировать его результат.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что певица Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020».

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