Объявлен победитель «Евровидения-2019»

Победителем музыкального конкурса «Евровидение-2019», которому достается главный трофей – хрустальная статуэтка в виде микрофона, стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, исполнивший композицию Arcade.

Победитель, которым стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри получил 492 балла, передает ТАСС.

Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream занял третье место, набрав 369 баллов.

Продюсером выступления Лазарева на «Евровидении» стал народный артист России Филипп Киркоров, который является и соавтором песни вместе с Димитрисом Контопулосом (Греция) и Шарон Вон (США).

«Мы трудились, искали, работали, репетировали все эти последние полгода именно для этого сегодняшнего вечера, ради этих трех минут, и, как минимум, мы уже справились с задачей «минимум» – Россия снова вернулась в финал конкурса после двухлетнего перерыва», – сказал певец Филипп Киркоров, комментируя выход российского исполнителя в финал музыкального конкурса, передает РИА «Новости».

В пятницу Лазарев вышел в финал международного песенного конкурса «Евровидение». Песня российского исполнителя для «Евровидения» вошла в чарты 11 европейских стран.

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