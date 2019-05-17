Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Российский певец и телеведущий Сергей Лазарев по итогам голосования прошел в финал международного песенного конкурса «Евровидение», который состоится в субботу.

По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей Лазарев с песней Scream («Крик») получил одну из десяти путевок в финал, передает ТАСС.

«Пятый финалист – Россия», – сообщили ведущие второго полуфинала конкурса, который состоялся на сцене Выставочного центра Тель-Авива.

За право продолжить участие в конкурсе боролись представители 18 стран. Помимо Лазарева, в финал прошли Тамара Тодевска из Северной Македонии, Дункан Лоуренс из Нидерландов, Йонида Маличи из Албании, представители Швеции и Азербайджана Джон Лундвик и Чингиз (Мустафаев), датская певица Леонора и норвежский коллектив KEiiNO, Лука Ханни из Швейцарии и мальтийская исполнительница Микела Паче.

В финале «Евровидения», который состоится 18 мая, также примут участие музыканты из Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении, которые стали победителями первого полуфинала «Евровидения».

Помимо этого, к завершающему этапу автоматически допущены участники из стран основателей конкурса – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции – и победителя прошлого года, Израиля.

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Представители Армении, Ирландии, Молдавии, Латвии, Румынии, Австрии, Хорватии, Литвы выбыли из конкурса.

Лазарев во второй раз участвует в «Евровидении». В 2016 году на конкурсе в Стокгольме он занял третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One («Ты единственная»), написанной Филиппом Киркоровым.

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