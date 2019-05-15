Букмекеры назвали фаворита «Евровидения-2019»

Первое место среди вероятных победителей конкурса «Евровидение-2019», по версии букмекеров, занимает представитель из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade».

Отмечается, что Лоуренс с момента выхода песни ни разу не опускался ниже первой строчки, передает ИноТВ со ссылкой на El Periódico.

Второе место занимает представитель Швеции Джон Лундвиг с песней «Too late for love». Замыкает тройку лидеров Билал Ассани из Франции с песней «Roi».

Российский певец Сергей Лазарев с композицией «Scream» по прогнозам займет четвертую строчку после шведского и французского исполнителей.

По оценкам аналитиков, меньше всего шансов на победу у представителя Грузии Ото Немсадзе.

Ранее определились победители первого полуфинала «Евровидения». В четверг состоится еще один полуфинал, в котором выступит представитель России Сергей Лазарев с песней Scream. По результатам второго этапа определятся еще 10 участников финала, который состоится в 18 мая.

Напомним, финал «Евровидения – 2019» пройдет в Выставочном центре Тель-Авива 18 мая. Конкурс проходит в Израиле уже в третий раз за всю историю своего существования.