Определились победители первого полуфинала «Евровидения»

Определились первые 10 финалистов песенного конкурса «Евровидения», который проходит в Тель-Авиве.

На музыкальной площадке «Экспоцентра» прошел первый полуфинал международного песенного конкурса. Он открылся выступлением победительницы прошлого года – Нетты Барзилай, передает РИА «Новости».

Потом выступили представители 17 стран, но путевку в финал получили лишь десять из них. Ими стали Греция, Кипр, Чехия, Белоруссия, Исландия, Сербия, Эстония, Австралия, Сан-Марино и Словения.

В четверг состоится еще один полуфинал, в котором выступит представитель России Сергей Лазарев с песней Scream. По результатам второго этапа определятся еще 10 участников финала, который состоится в 18 мая.

Кроме того, шесть стран попадают в финал автоматически: Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Израиль. Это страны-основательницы конкурса и государство, принимающее «Евровидение».

Официальное открытие конкурса прошло 12 мая в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошлись по «оранжевой дорожке».

Конкурс проходит в Израиле уже в третий раз за всю историю своего существования.